Широков о низкой результативности Соболева: «Все расстрелял в «Спартаке», возможно. Вдруг придет момент, когда сделают ставку на него: он забьет 1-2, и все пойдет»

Роман Широков высказался о низкой результативности Александра Соболева.

«Может быть, Соболев пока не адаптировался...Возможно, все расстрелял в «Спартаке ». Вдруг придет момент, когда сделают ставку исключительно на него: он забьет 1-2, и все пойдет.

Наверное, у «Зенита » переизбыток центральных нападающих. От кого нужно избавляться? Может быть, на кого-то есть предложение... Но так понимаю, что оно может быть только на Кассьерру. Соболев и [Лусиано ] Гонду только пришли. Соответственно, если есть предложение, то Кассьерру можно отдать», – сказал экс-игрок «Зенита».

За 12 матчей в этом сезоне Мир РПЛ 27-летний Соболев не отметился результативными действиями.