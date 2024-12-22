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  • Широков о низкой результативности Соболева: «Все расстрелял в «Спартаке», возможно. Вдруг придет момент, когда сделают ставку на него: он забьет 1-2, и все пойдет»
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Широков о низкой результативности Соболева: «Все расстрелял в «Спартаке», возможно. Вдруг придет момент, когда сделают ставку на него: он забьет 1-2, и все пойдет»

Роман Широков высказался о низкой результативности Александра Соболева.

«Может быть, Соболев пока не адаптировался...Возможно, все расстрелял в «Спартаке». Вдруг придет момент, когда сделают ставку исключительно на него: он забьет 1-2, и все пойдет.

Наверное, у «Зенита» переизбыток центральных нападающих. От кого нужно избавляться? Может быть, на кого-то есть предложение... Но так понимаю, что оно может быть только на Кассьерру. Соболев и [Лусиано] Гонду только пришли. Соответственно, если есть предложение, то Кассьерру можно отдать», – сказал экс-игрок «Зенита».

За 12 матчей в этом сезоне Мир РПЛ 27-летний Соболев не отметился результативными действиями.

Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoАлександр Соболев
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoРоман Широков
logoМатео Кассьерра
logoСпартак
logoЛусиано Гонду
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