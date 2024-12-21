Александр Гацкан: «Критика в адрес Соболева незаслуженна. Ему нужно притереться к «Зениту». Во второй части сезона он будет смотреться поинтереснее»
Александр Гацкан считает незаслуженной критикой в адрес Александра Соболева.
«Критика в адрес Соболева незаслуженна. Мы понимаем, что «Зенит» – новая команда для него, где другие требования. Ему нужно притереться к команде и понять, как она играет. Он долгое время не был в тренировочном процессе. Даже если и был, то в индивидуальном.
Думаю, во второй части сезона Соболев будет смотреться поинтереснее, но все зависит от него», – сказал экс-полузащитник «Ростова».
В этом сезоне Мир РПЛ Соболев не забил ни одного гола.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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