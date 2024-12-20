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  • «Продажа Соболева за 10 млн евро – одна из лучших сделок в истории «Спартака». Повезло избавиться за бешеные деньги. С футболом у него все, похоже». Пономарев о форварде «Зенита»
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«Продажа Соболева за 10 млн евро – одна из лучших сделок в истории «Спартака». Повезло избавиться за бешеные деньги. С футболом у него все, похоже». Пономарев о форварде «Зенита»

Владимир Пономарев похвалил «Спартак» за сделку по Александру Соболеву.

«Продажа Соболева за 10 млн евро – одна из лучших сделок в истории «Спартака». Красно-белым повезло избавиться от Соболева за такие бешеные деньги.

Учитывая ту игру, которую он показывает, сейчас Соболева не продать и за пару миллионов. С футболом у него, похоже, все», – сказал бывший защитник ЦСКА.

В текущем сезоне форвард провел 11 игр в чемпионате России в составе «Зенита» и не отметился результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Соболев
logoЗенит
Владимир Алексеевич Пономарев
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
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