Черданцев о низкой результативности Соболева: «В «Спартаке» играл в один футбол, в «Зените» – другой. Много игроков высокого класса не сразу находят себя в новой команде»
Георгий Черданцев высказался о низкой результативности Александра Соболева.
«У Соболева не ладится? Это нормально. Достаточно много футболистов высокого класса в европейском футболе, которые приходят в новую команду и не сразу себя находят.
Во-первых, Соболев в «Спартаке» играл в один футбол, в «Зените» – другой. Во-вторых, он почти не имел конкуренции на позиции. Считаю, что это большой минус команды – когда игрок не знает, он в основе или нет. Конкуренция – дело хорошее, но основной состав должен быть основным составом.
Когда игрок знает, что он выходит в основе, он и готовится по-другому. А когда ты не знаешь, ты начинаешь нервничать. И вместо того, чтобы где-то сыграть попроще, начинаешь что-то выдумывать», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: «Спорт-Экспресс»
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