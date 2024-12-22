В Нигерии сообщили, что матч с Россией возможен весной: «Мы общаемся, но ничего не подписано. Где и когда может пройти матч, будет понятно в 2025-м»
В Нигерии высказались о возможном матче со сборной России.
– Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что команда нашла соперников на следующий год. Один из них – сборная Нигерии?
– Мы общаемся. Нам надо все рассмотреть и подождать до следующего года. Игра между сборными России и Нигерии возможна весной, но никаких документов не подписано.
Где и когда может пройти матч, будет понятно только в следующем году. Если будет необходимо, то наши федерации обо всем сообщат. Пока надо ждать следующего года, – сказал менеджер по организации матчей футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон.
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