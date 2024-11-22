Бонифасе выбыл до конца года из-за разрыва мышц бедра. Лучший бомбардир «Байера» травмировался в матче сборной Нигерии
Виктор Бонифасе выбыл до конца года из-за травмы.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, у форварда разрыв мышцы бедра, и в этом году он больше не сыграет за «Байер».
Нападающий сборной Нигерии получил травму во время отборочного матча ЧМ-2026 против Руанды (1:2). Нигерийская футбольная федерация подтвердила, что у игрока травма бедра.
Напомним, в прошлом сезоне игрок повредил пах во время тренировки в сборной Нигерии, в результате чего пропустил Кубок Африки.
Бонифасе – лучший бомбардир «Байера» в Бундеслиге в этом (6 голов) и прошлом (14) сезонах. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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