Бонифасе выбыл до конца года из-за разрыва мышц бедра. Лучший бомбардир «Байера» травмировался в матче сборной Нигерии

Виктор Бонифасе выбыл до конца года из-за травмы.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, у форварда разрыв мышцы бедра, и в этом году он больше не сыграет за «Байер».

Нападающий сборной Нигерии получил травму во время отборочного матча ЧМ-2026 против Руанды (1:2). Нигерийская футбольная федерация подтвердила, что у игрока травма бедра.

Напомним, в прошлом сезоне игрок повредил пах во время тренировки в сборной Нигерии , в результате чего пропустил Кубок Африки.

Бонифасе – лучший бомбардир «Байера » в Бундеслиге в этом (6 голов) и прошлом (14) сезонах. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .