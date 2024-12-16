Лукман получил приз лучшему игроку года в Африке. Ронуэн Уильямс обошел Онана и стал лучшим вратарем

Адемола Лукман получил приз лучшему футболисту года в Африке.

Сегодня в Марракеше состоялась премия Конфедерации африканского футбола CAF Awards 2024.

Лукман был признан лучшим игроком года. Полузащитник «Аталанты» опередил Серу Гирасси , Ашрафа Хакими , Симона Аденгра и Ронуэна Уильямса.

Приз лучшему вратарю года получил голкипер «Мамелоди Сандаунс» и сборной ЮАР Ронуэн Уильямс. На награду также претендовали Андре Онана, Яхья Фофана, Мустафа Шобир и Стэнли Нвабили.