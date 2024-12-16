Лукман получил приз лучшему игроку года в Африке. Ронуэн Уильямс обошел Онана и стал лучшим вратарем
Адемола Лукман получил приз лучшему футболисту года в Африке.
Сегодня в Марракеше состоялась премия Конфедерации африканского футбола CAF Awards 2024.
Лукман был признан лучшим игроком года. Полузащитник «Аталанты» опередил Серу Гирасси, Ашрафа Хакими, Симона Аденгра и Ронуэна Уильямса.
Приз лучшему вратарю года получил голкипер «Мамелоди Сандаунс» и сборной ЮАР Ронуэн Уильямс. На награду также претендовали Андре Онана, Яхья Фофана, Мустафа Шобир и Стэнли Нвабили.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер CAF
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