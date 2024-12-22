Дибала вышел на 3-е место по голам в Серии А среди аргентинцев, обойдя Игуаина – 126. Больше только у Креспо (153) и Батистуты (184)
Пауло Дибала забил 126-й гол в Серии А.
Футболист «Ромы» реализовал пенальти в матче чемпионата Италии с «Пармой».
По голам в Серии А Дибала обошел Гонсало Игуаина (125) и вышел на третье место по этому показателю среди аргентинцев.
Больше Пауло забили только Эрнан Креспо (153) и Габриэль Батистута (184).
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