  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Раньери о 0:1 с «Наполи»: «Я доволен игрой «Ромы». Мы допустили некоторые ошибки, но голод, стремление вернуться на правильный путь были видны»
2

Раньери о 0:1 с «Наполи»: «Я доволен игрой «Ромы». Мы допустили некоторые ошибки, но голод, стремление вернуться на правильный путь были видны»

Клаудио Раньеры остался доволен игрой «Ромы» в матче с «Наполи» (0:1).

«Если оглянуться назад, у нас были проблемы, и именно поэтому меня пригласили. Мы играли против команды, которая борется за скудетто. Я доволен своими игроками. Мы допустили некоторые ошибки, о которых поговорим в течение недели, но голод, стремление вернуться на правильный путь были видны.

Нам предстоит много работы, но я чувствую позитив. Целью было больше владеть мячом, и мы сделали это во втором тайме. Мы также не позволили «Наполи» создавать много моментов благодаря диагональным рывкам. Мы заметили, что временами Лукаку преследовали двое наших защитников, оставляя Кварацхелию без опеки. Он упустил один момент, когда был совершенно свободен уже на первой минуте, но, к счастью, Эль-Шаарави успел сместиться и перекрыть зону.

Я подумал, что таким образом мы станем более организованными и постараемся закрепиться в игре. Я рискнул выпустить его (Пауло Дибалу – Спортс”) на последние минуты, потому что он может достать что угодно из своего волшебного арсенала. Со вчерашнего дня он не чувствовал боли, поэтому я сказал: хорошо, попробуй.

Думаю, на этой неделе он должен быть в порядке, посмотрим, сможет ли он сыграть против «Тоттенхэма» в Лондоне. Естественно, когда я пришел, команда была немного замкнута, но, думаю, к началу второго тайма мы стали немного раскрываться. У нас был момент с ударом головой Довбика, а также шанс Бальданци. Мы знаем, что предстоит еще много работы, и мы должны сосредоточиться на том, чтобы реагировать, а не сидеть и жалеть себя», – сказал главный тренер «Ромы» в интервью Sky Sport Italia.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
logoРома
logoсерия А Италия
logoПауло Дибала
logoНаполи
logoКлаудио Раньери
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Конте об 1:0 с «Ромой»: «Наполи» слишком глубоко сел в концовке и сам все усложнил. 1-й тайм Хвичи был одним из лучших при мне»
1сегодня, 20:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна проиграл «Атлетику», «Реал» победил «Леганес» в гостях, «Севилья» одолела «Райо»
17714 минут назад
«Наполи» лидирует в Серии А, опережая «Аталанту», «Интер», «Фиорентину» и «Лацио» на 1 очко. «Юве» отстает на 4 балла, «Милан» – на 10 при игре в запасе
323 минуты назад
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Рому», «Фиорентина» в гостях победила «Комо», «Лацио» разгромил «Болонью»
11625 минут назад
Рубен Аморим»: «МЮ» долго будет страдать. Мы многое меняем, нужно время. Либо через год у нас будут те же проблемы, либо мы сейчас рискнем, помучаемся и станем сильнее»
1335 минут назад
Вальверде о 3:0 с «Леганесом»: «Я исполнил мечту – стал капитаном такого великого клуба. Горжусь, что могу представлять «Реал» в таком качестве. Огромная радость забивать в этой команде»
654 минуты назад
«Барселона» хочет летом подписать защитников на оба фланга. Флик предупреждал о проблемах на краях еще после назначения
1457 минут назад
Агент Сафонов о «Спартаке»: «Вся страна ждет, когда Жозе похудеет, и там таких персонажей хватает. В Россию приезжает иногда такой балласт, что без слез не взглянешь»
10сегодня, 20:59
Мбаппе о 3:0 с «Леганесом»: «Как я сказал в первый же день, я могу играть на разных позициях. У меня хорошие отношения с Вини и со всеми игроками «Реала». Мы готовы выигрывать титулы вместе»
8сегодня, 20:58
Гендиректор «Пари НН» недоволен комментаторами «Матч ТВ»: «Вещатель должен пропагандировать приход болельщиков на стадион, а не уничтожать своими размышлизмами. Кто дал право на всю страну оценивать?»
71сегодня, 20:37
Слот про отрыв «Ливерпуля» от «Ман Сити»: «Арсенал» в прошлом сезоне тоже опережал «горожан» на 8 очков, но те догнали и взяли титул. Такие команды способны выиграть много матчей подряд»
14сегодня, 20:37
Ко всем новостям
Последние новости
Тихий об иностранных тренерах: «Когда приезжает один, второй, третий – и ничего не меняется, лучше своим дали бы шанс. Так и с игроками»
8 минут назад
Роналдо из «Ростова» допустил, что Осипенко мог бы играть в «Реале»: «Возможно. Согласен, что он готовый игрок для «Ювентуса»
14 минут назад
Кин о «Сити» в АПЛ: «Все будет кончено, если они проиграют «Ливерпулю» на следующей неделе. Восемь очков отставания. Держу пари, они не могут в это поверить»
115 минут назад
Чемпионат Франции. «Гавр» Кузяева победил «Нант» в гостях, «Лилль» одолел «Ренн», «Ницца» обыграла «Страсбур»
1424 минуты назад
Писарев о «Рубине»: «По потенциалу могли бы бросить перчатку и московским клубам, и «Краснодару». Все есть – инфраструктура, финансы, история, ведь они были чемпионами»
238 минут назад
Ещенко об Амарале в «Спартаке»: «Привезли человек 10, заиграли только Угальде и Барко. 20% попадания, разве это нормально?»
346 минут назад
Ричардс о 0:4 в матче «Сити» – «Тоттенхэм»: «Я потрясен, здесь нечто большее, чем осечка. «Шпоры» доминировали в полузащите, «горожане» были не в своей тарелке. Это было ужасно»
146 минут назад
Рой Кин: «Когда вы играете с «МЮ», бояться нечего, «Ипсвич» заслужил сравнять счет. Я бы вернулся к схеме 4-4-2»
3сегодня, 20:48
Андрей Канчельскис: «Краснодар» боится быть первым, а «Зенит» чувствует себя по-хозяйски во главе таблицы. С «быками» это повторяется из года в год»
21сегодня, 20:29
Члены клуба «Боруссии» проголосовали за скорейшее прекращение сотрудничества с Rheinmetall. Соглашение с оборонным концерном не продлят
1сегодня, 20:20