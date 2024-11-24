Раньери о 0:1 с «Наполи»: «Я доволен игрой «Ромы». Мы допустили некоторые ошибки, но голод, стремление вернуться на правильный путь были видны»

Клаудио Раньеры остался доволен игрой «Ромы» в матче с «Наполи» (0:1).

«Если оглянуться назад, у нас были проблемы, и именно поэтому меня пригласили. Мы играли против команды, которая борется за скудетто. Я доволен своими игроками. Мы допустили некоторые ошибки, о которых поговорим в течение недели, но голод, стремление вернуться на правильный путь были видны.

Нам предстоит много работы, но я чувствую позитив. Целью было больше владеть мячом, и мы сделали это во втором тайме. Мы также не позволили «Наполи» создавать много моментов благодаря диагональным рывкам. Мы заметили, что временами Лукаку преследовали двое наших защитников, оставляя Кварацхелию без опеки. Он упустил один момент, когда был совершенно свободен уже на первой минуте, но, к счастью, Эль-Шаарави успел сместиться и перекрыть зону.

Я подумал, что таким образом мы станем более организованными и постараемся закрепиться в игре. Я рискнул выпустить его (Пауло Дибалу – Спортс”) на последние минуты, потому что он может достать что угодно из своего волшебного арсенала. Со вчерашнего дня он не чувствовал боли, поэтому я сказал: хорошо, попробуй.

Думаю, на этой неделе он должен быть в порядке, посмотрим, сможет ли он сыграть против «Тоттенхэма» в Лондоне. Естественно, когда я пришел, команда была немного замкнута, но, думаю, к началу второго тайма мы стали немного раскрываться. У нас был момент с ударом головой Довбика, а также шанс Бальданци. Мы знаем, что предстоит еще много работы, и мы должны сосредоточиться на том, чтобы реагировать, а не сидеть и жалеть себя», – сказал главный тренер «Ромы» в интервью Sky Sport Italia.