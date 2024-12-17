«Галатасарай» хочет подписать Дибалу. Хавбеку «Ромы» готовы предложить зарплату 10 млн евро

Пауло Дибала может перейти в чемпионат Турции.

Активный интерес к 31-летнему полузащитнику проявляет «Галатасарай », у которого ранее из-за травмы крестообразных связок до конца сезона выбыл Мауро Икарди.

Агент аргентинского футболиста Карлос Новел находился в Стамбуле и провел встречи с представителями турецкого клуба.

«Галатасарай» готов предложить футболисту зарплату с размере 10 миллионов евро.

Пауло Дибала не хочет уходить из «Ромы» в середине сезона, если только сам клуб не изъявит желание его продать.

При этом «Галатасарай» хотел бы выплатить минимальную компенсацию, или вообще обойтись без нее, поскольку договор футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года.

В этом сезоне Дибала провел 13 матчей в Серии А и забил два гола.