Лаутаро, Зиркзе и Леау претендуют на приз форварду года в Серии А, Мхитарян и Дибала – полузащитнику, Тео и Бремер – защитнику, Меньян и Зоммер – вратарю

Объявлены претенденты на награды по итогам года в Серии А.

На приз голкиперу года претендуют Микеле Ди Грегорио («Монца »/«Ювентус»), Ян Зоммер («Интер») и Майк Меньян («Милан»). Лучшим защитником имеют шансы стать Тео Эрнандес («Милан»), Глейсон Бремер («Ювентус»), Рауль Белланова («Торино»/«Аталанта»), Алессандро Бастони («Интер»), Дензел Думфрис («Интер»), Алессандро Буонджорно («Торино»/«Наполи»), Федерико Димарко («Интер») и Риккардо Калафьори («Болонья»/«Арсенал»). За награду полузащитнику года поборются Тен Копмейнерс («Аталанта»/«Ювентус»), Николо Барелла («Интер»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Адриен Рабьо («Ювентус»/«Марсель»), Пауло Дибала («Рома») и Генрих Мхитарян («Интер»). На приз лучшему форварду номинированы Маркус Тюрам («Интер»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Рафаэл Леау («Милан»), Альберт Гудмундссон («Дженоа»/«Фиорентина»), Адемола Лукман («Аталанта») и Джошуа Зиркзе («Болонья»/«Манчестер Юнайтед»). Из числа победителей в данных категориях будет выбран лучший футболист года в Серии А. Церемония пройдет 2 декабря.