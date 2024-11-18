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  • Лаутаро, Зиркзе и Леау претендуют на приз форварду года в Серии А, Мхитарян и Дибала – полузащитнику, Тео и Бремер – защитнику, Меньян и Зоммер – вратарю
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Лаутаро, Зиркзе и Леау претендуют на приз форварду года в Серии А, Мхитарян и Дибала – полузащитнику, Тео и Бремер – защитнику, Меньян и Зоммер – вратарю

Объявлены претенденты на награды по итогам года в Серии А.

На приз голкиперу года претендуют Микеле Ди ГрегориоМонца»/«Ювентус»), Ян Зоммер («Интер») и Майк Меньян («Милан»).

Лучшим защитником имеют шансы стать Тео Эрнандес («Милан»), Глейсон Бремер («Ювентус»), Рауль Белланова («Торино»/«Аталанта»), Алессандро Бастони («Интер»), Дензел Думфрис («Интер»), Алессандро Буонджорно («Торино»/«Наполи»), Федерико Димарко («Интер») и Риккардо Калафьори («Болонья»/«Арсенал»).

За награду полузащитнику года поборются Тен Копмейнерс («Аталанта»/«Ювентус»), Николо Барелла («Интер»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Адриен Рабьо («Ювентус»/«Марсель»), Пауло Дибала («Рома») и Генрих Мхитарян («Интер»).

На приз лучшему форварду номинированы Маркус Тюрам («Интер»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Рафаэл Леау («Милан»), Альберт Гудмундссон («Дженоа»/«Фиорентина»), Адемола Лукман («Аталанта») и Джошуа Зиркзе («Болонья»/«Манчестер Юнайтед»).

Из числа победителей в данных категориях будет выбран лучший футболист года в Серии А. Церемония пройдет 2 декабря.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
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logoДженоа
logoМонца
logoГенрих Мхитарян
logoЯн Зоммер
logoХакан Чалханоглу
logoПауло Дибала
logoАдриен Рабьо
logoФедерико Димарко
logoМайк Меньян
logoНиколо Барелла
logoТео Эрнандес
logoДензел Думфрис
logoМаркус Тюрам
logoАльберт Гудмундссон
logoЛаутаро Мартинес
logoАдемола Лукман
logoРафаэл Леау
logoАлессандро Бастони
logoАлессандро Буонджорно
logoБремер
logoТен Копмейнерс
logoРауль Белланова
logoДжошуа Зиркзе
logoРиккардо Калафьори
logoМикеле Ди Грегорио
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