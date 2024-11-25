Страмаччони о том, что Дибала вышел в концовке матча с «Наполи»: «Не бывает игроков, готовых лишь на 3 минуты. Он мог бы сыграть и 15-20 минут» 

Андреа Страмаччони оценил выход Пауло Дибалы в игре с «Наполи» (0:1) на 87-й минуте.

После матча 13-го тура Серии А форвард «Ромы» тренировался на поле с Матиасом Соуле и другими игроками римского клуба.

«У меня большие сомнения. Если он принимал участие в занятии, значит, он готов. Поэтому для меня загадка, почему он сыграл лишь три минуты.

Может, он и не совсем готов, но, думаю, раз он вышел на три минуты, то мог бы сыграть и 15-20. Не бывает игроков, которые готовы сыграть лишь три минуты. Если Дибала или любой другой футболист выходит на последние три минуты, то он способен провести на поле и 15 минут.

Ситуация с Соуле тоже меня удивила. Он забил 11 голов в прошлом сезоне, но [на замену] вышел не он, а Абдельхамид », – сказал экс-тренер «Интера» в эфире DAZN.