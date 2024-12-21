Канчельскис об отмене бана сборной России в 2025-м: «Там уже все расписано, смотрите реальнее на вещи. Если попадем, то только в 2027 год»

Андрей Канчельскис не верит в отмену бана сборной России от международных турниров в 2025 году.

Ранее такую возможность допустил президент РФС Александр Дюков.

«Дай бог, чтобы его слова в 2025 году сбылись. Там уже все расписано. Мы, если попадем, то только в 2027 год. Смотрите реальнее на вещи.

Да, хотелось бы, но нереально. В 2026 году чемпионат мира по футболу. Тогда уже 2027 год, после чемпионата мира, может быть, это реально», — сказал бывший полузащитник сборной России, а ныне тренер брянского «Динамо».