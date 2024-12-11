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«Захарян не сыграет до конца года, скорее всего. Надо почувствовать тонус». Представитель хавбека «Сосьедада» о состоянии игрока

Арсен Захарян вряд ли выйдет на поле в этом году.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. В сезоне-2024/25 Арсен не провел ни одного матча из-за травм.

«Не ждите никаких прорывов. Все будет, как наступит время. У команды осталось несколько игр.

Даже если он скоро начнет со всеми тренироваться, будет сложно подготовиться и набрать форму, чтобы Арсен играл.

Скорее всего, он не сыграет до конца года. Как он будет играть? Надо почувствовать тонус и форму», – сказал представитель футболиста Геннадий Голубин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoАрсен Захарян
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logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoтравмы
logoРеал Сосьедад
logoпремьер-лига Россия
logoГеннадий Голубин
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