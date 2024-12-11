«Сосьедад» о Захаряне: «Трудно представить, как он сможет сыграть до конца 2024-го. До последней игры 10 дней, сегодня была первая тренировка с основой за долгое время»
Арсен Захарян вряд ли сыграет за «Реал Сосьедад» до конца 2024 года.
Полузащитник испанского клуба пропустил первую половину сезона из-за повреждения лодыжки.
«Сегодня была его первая тренировка с основой за долгое время, и до нашей последней игры осталось всего десять дней.
Будет трудно представить, как он сможет сыграть до конца 2024 года», – сказал пресс-атташе «Реала Сосьедад» Хон Андер Мундуате.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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