«Сосьедад» о Захаряне: «Трудно представить, как он сможет сыграть до конца 2024-го. До последней игры 10 дней, сегодня была первая тренировка с основой за долгое время»

Арсен Захарян вряд ли сыграет за «Реал Сосьедад» до конца 2024 года.

Полузащитник испанского клуба пропустил первую половину сезона из-за повреждения лодыжки.

«Сегодня была его первая тренировка с основой за долгое время, и до нашей последней игры осталось всего десять дней.

Будет трудно представить, как он сможет сыграть до конца 2024 года», – сказал пресс-атташе «Реала Сосьедад » Хон Андер Мундуате.