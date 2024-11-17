Покинуть «Ювентус» могут Артур, Данило и Мбангула. 20-летнего бельгийца отпустят за 10 млн евро

«Ювентус» готов расстаться с несколькими футболистами этой зимой.

Tuttosport сообщает, что для усиления состава туринцам, вероятно, придется расставаться с нынешними футболистами. «Пожертвовать» они могут 20-летним полузащитником Самюэлем Мбангула . Утверждается, что «бьянконери» не стали бы отказываться от суммы в районе 10 млн евро, хотя сам бельгиец предпочел бы остаться.

Также «Ювентус » готов отпустить Артура , в том числе в аренду, что позволило бы сэкономить на его высокой зарплате. Возможен и уход Данило , но в том случае, если зимой будет усилена оборона.