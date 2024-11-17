Покинуть «Ювентус» могут Артур, Данило и Мбангула. 20-летнего бельгийца отпустят за 10 млн евро
«Ювентус» готов расстаться с несколькими футболистами этой зимой.
Tuttosport сообщает, что для усиления состава туринцам, вероятно, придется расставаться с нынешними футболистами. «Пожертвовать» они могут 20-летним полузащитником Самюэлем Мбангула. Утверждается, что «бьянконери» не стали бы отказываться от суммы в районе 10 млн евро, хотя сам бельгиец предпочел бы остаться.
Также «Ювентус» готов отпустить Артура, в том числе в аренду, что позволило бы сэкономить на его высокой зарплате. Возможен и уход Данило, но в том случае, если зимой будет усилена оборона.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Tuttosport
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости