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Покинуть «Ювентус» могут Артур, Данило и Мбангула. 20-летнего бельгийца отпустят за 10 млн евро

«Ювентус» готов расстаться с несколькими футболистами этой зимой.

Tuttosport сообщает, что для усиления состава туринцам, вероятно, придется расставаться с нынешними футболистами. «Пожертвовать» они могут 20-летним полузащитником Самюэлем Мбангула. Утверждается, что «бьянконери» не стали бы отказываться от суммы в районе 10 млн евро, хотя сам бельгиец предпочел бы остаться.

Также «Ювентус» готов отпустить Артура, в том числе в аренду, что позволило бы сэкономить на его высокой зарплате. Возможен и уход Данило, но в том случае, если зимой будет усилена оборона.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Tuttosport
logoЮвентус
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoДанило
logoАртур
logoСамюэль Мбангула
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