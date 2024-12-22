Четырех футболисток «Ривера» арестовали за расизм в Бразилии. Одна из них показывала обезьяньи жесты болбою, судья предъявил 6 красных и присудил победу «Гремио»
Девушек арестовала полиция Сан-Паулу. В Бразилии аргентинская команда играла в полуфинале кубкового турнира с «Гремио». В пятницу матч остановили после того, как Кандела Диас из «Ривера» была обвинена в показе обезьяньих жестов болбою.
Диас и трех других футболисток задержали. В субботу они оставались под стражей. По словам адвоката футболисток Таис Санкари, их поведение было вызвано провокациями.
После жестов Диас футболистки «Гремио» покинули поле в знак протеста. Судья показал красные карточки шести игрокам «Ривера» после драки на поле и прекратил матч, поскольку для продолжения игры не было необходимого минимального количества игроков.
Счет был 1:1, но победу присудили «Гремио». Организаторы женского кубка Бразилии также отстранили «Ривер» от участия в турнире на два года.
Тренер «Гремио» Таиссан Пассос сказала, что ее игроки говорили ей, будто футболистки «Ривер Плейт» ранее называли их «обезьянами».
«Ривер» осудил дискриминационные жесты и заявил, что «принимает соответствующие дисциплинарные меры и продолжит работу по искоренению такого поведения».
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