Ямаль побил рекорд Мбаппе в ЛЧ по «гол+пас» для игроков не старше 18 лет – у вингера «Барсы» 7+7 в 28 играх
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль отдал голевой пас на Жюля Кунде в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Айнтрахта».
Ямаль проводит 28-й матч в турнире. Теперь на его счету 7 голов и 7 результативных передач в ЛЧ в возрасте не старше 18 лет – по этому показателю игрок сборной Испании побил рекорд выступающего за «Реал» форварда Килиана Мбаппе.
Отметим, что Ламин получил желтую карточку во втором тайме, которая стала для него третьей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Таким образом, он пропустит гостевой матч со «Славией» 21 января.
