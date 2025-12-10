  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ямаль побил рекорд Мбаппе в ЛЧ по «гол+пас» для игроков не старше 18 лет – у вингера «Барсы» 7+7 в 28 играх
10

Ямаль побил рекорд Мбаппе в ЛЧ по «гол+пас» для игроков не старше 18 лет – у вингера «Барсы» 7+7 в 28 играх

Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль отдал голевой пас на Жюля Кунде в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Айнтрахта».

Ямаль проводит 28-й матч в турнире. Теперь на его счету 7 голов и 7 результативных передач в ЛЧ в возрасте не старше 18 лет – по этому показателю игрок сборной Испании побил рекорд выступающего за «Реал» форварда Килиана Мбаппе.

Отметим, что Ламин получил желтую карточку во втором тайме, которая стала для него третьей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Таким образом, он пропустит гостевой матч со «Славией» 21 января.

Подробная статистика выступлений Ямаля – здесь.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры (2:1, второй тайм).

Что делать с Хаби Алонсо?17752 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Squawka
logoБарселона
logoАйнтрахт Франкфурт
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
logoЛамин Ямаль
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Испании по футболу
logoРеал Мадрид
дисквалификации
logoСлавия Прага
logoЖюль Кунде
рекорды
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Араухо в депрессии – не может играть за «Барсу». Полетел в Израиль к святыням за успокоением
10 декабря, 07:50
Лига чемпионов. «Интер» проиграл «Ливерпулю», «Барселона» одолела «Айнтрахт», «Челси» проиграл «Аталанте» в гостях, «Бавария» обыграла «Спортинг»
9 декабря, 22:01
«Барселона» одержала волевую победу над «Айнтрахтом» – 2:1! Кунде сделал дубль за 3 минуты с передач Рэшфорда и Ямаля
9 декабря, 21:58
«Барса» пропустила первой в 5 последних матчах. Кнауфф из «Айнтрахта» забил каталонцам в матче ЛЧ
9 декабря, 20:34
Главные новости
Защитник «Спартака» Денисов интересен «Зениту». Между сторонами были неформальные контакты (Metaratings)
4 минуты назад
УЕФА вряд ли вернет Россию до достижения политического урегулирования, несмотря на рекомендации МОК по допуску юношей (Press Association)
5 минут назад
Мареска – лучший тренер в АПЛ в ноябре. «Челси» выиграл 3 из 4 матчей при одной ничьей
14 минут назад
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
24 минуты назадТесты и игры
Тони Кроос: «Ман Сити» не заслужил победу над «Реалом». «Мадрид» играл острее, гораздо интенсивнее, но явная проблема – они не так хороши в прорыве оборонительных блоков»
41 минуту назад
Игор Тиаго – лучший футболист в АПЛ в ноябре. Форвард «Брентфорда» забил 5 голов в 4 матчах
54 минуты назад
Мидо о Салахе: «Не согласен с комментариями Каррагера. Мохамед, возможно, один из 3-4 лучших игроков в истории «Ливерпуля». Он заслуживает большего уважения»
сегодня, 11:15
Ребров о крике тренеров на спортсменов: «Токсичные дяди и тети останутся в прошлом, надеюсь. Но спорт – не секция для здоровья. Нас в детстве накачивали: ни смеяться, ни улыбаться»
сегодня, 10:50
70% пользователей Спортса’’ не поддерживают ужесточение лимита в РПЛ. 25% поддерживают, 5% – затруднились ответить
сегодня, 10:35
Гендиректор «Акрона» о посещаемости: «70% людей ходят один раз за сезон – за исключением «Спартака» и «Зенита». Есть «Матч ТВ» – и все, со спортом не пересекаешься во внешней среде»
сегодня, 10:21
Ко всем новостям
Последние новости
Канчельскис о базе «МЮ»: «На старой было полтора поля, а сейчас – 15, академия, манеж, бассейн. Классно, только играй в футбол. Нет одного – результатов»
сегодня, 11:01
Чемпионат Франции. «Нант» в гостях у «Анже», «ПСЖ» Сафонова сыграет в субботу, «Монако» Головина – в воскресенье
сегодня, 10:15
Жерсон о «Зените»: «Чувствую себя отлично: красивый город, играю в большом европейском клубе с амбициями. Адаптация завершена на 100%. Динамика будет только лучше»
сегодня, 10:05
Чемпионат Германии. «Унион» сыграет с «Лейпцигом», «Бавария» примет «Майнц» в воскресенье
сегодня, 09:45
Альварес о возможном переходе в «Барсу»: «Это повсюду в социальных сетях, но меня это не беспокоит. Я сосредоточен на сезоне и том, что ждет меня с «Атлетико»
сегодня, 09:40
Депутат Свищев: «На концерте можно продавать пиво и водочку, а на стадионе почему-то нельзя даже пиво! Не могу понять, в чем разница»
сегодня, 08:48
«Странно, что «Зенит» теряет очки в РПЛ – должны выносить всех, имея такой набор исполнителей. Натужные победы, нет красивой игры». Канищев о команде Семака
сегодня, 08:24
Гендиректор «Спартака» об ужесточении лимита: «Готовимся. Это влияет на наши трансферные аппетиты»
сегодня, 07:58
Воробьев о 3-м месте «Локо»: «Главное – хорошо отдохнуть и как можно выше подняться в таблице»
сегодня, 07:16
Газзаев о Гусеве: «Останется в «Динамо», думаю. Давать 4 игры — это несерьезно. Для результата нужны доверие и терпение»
сегодня, 06:58