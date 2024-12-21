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Меньян пожаловался на расизм после игры «Милана» с «Вероной». Просьбу диктора избегать дискриминационных выкриков стадион освистал

Майк Меньян пожаловался на расистские оскорбления.

La Gazzetta dello Sport передает, что голкипер «Милана» по завершении игры с «Вероной» (1:0) в 17-м туре Серии А подошел к главному арбитру Ливио Маринелли и выразил недовольство тем, что с трибун доносились дискриминационные выкрики.

Отмечается, что диктор попросил болельщиков избегать расистских высказываний, и стадион встретил это объявление свистом. Вскоре команды ушли в раздевалки.

Подчеркивается, что никаких скандирований слышно не было, но были отдельные выкрики.

После жалоб Меньяна на расизм фанатов матч «Милана» с «Удинезе» останавливали в 1-м тайме. Вратарь снял перчатки и ушел в подтрибунное помещение, но его уговорили вернуться

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
дискриминация
logoМайк Меньян
logoМилан
болельщики
стадио Марк Антонио Бентегоди
Ливио Маринелли
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