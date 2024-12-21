Ивуарийская федерация о расизме в адрес Синго после удара шипами в лицо Доннарумме: «Мы за уважение и равенство в спорте и призываем защитить фундаментальные ценности футбола»
Защитник «Монако», шипами попавший в лицо голкиперу «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме, после этого эпизода получил расистские комментарии в сети.
«Президент Ивуарийской федерации футбола Ясин Идрисс Диалло и ее исполком решительно осуждают расистские оскорбления, которым со среды подвергается ивуарийский футболист и победитель Кубка Африки 2023 года Вилфрид Синго.
Президент Диалло и исполком хотели бы подтвердить свою приверженность продвижению уважения и равенства в спорте, в частности в футболе, являющемся объединяющим фактором», – говорится в заявлении.
Также федерация призвала всех «проявить солидарность в борьбе с дискриминацией и защитить фундаментальные ценности футбола».
Отметим, что Синго не был наказан за эпизод с нанесением травмы Доннарумме. Во время игры он не получил за это желтой карточки (она стала бы второй и привела бы к удалению), а в пятницу дисциплинарный комитет LFP тоже не стал прибегать к дополнительным мерам. При этом Синго все равно пропустит ближайшую игру из-за перебора карточек.
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