Мареска об 1:2 с «Аталантой»: «Челси» играет каждые два дня, это сказывается, вероятно. После первого пропущенного мы немного утратили контроль над матчем»
Мареска высказался о поражении «Челси» от «Аталанты».
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги матча с «Аталантой» (1:2) в Лиге чемпионов.
«В первом тайме мы контролировали игру. После первого пропущенного гола мы немного утратили контроль над матчем. Мы играем каждые два дня, и, вероятно, это сказывается.
Мы просто хотим как можно быстрее начать побеждать. Мы старались играть агрессивно, но после того, как мы пропустили и счет стал 1:1, динамика игры немного изменилась», – сказал Мареска.
Что делать с Хаби Алонсо?18347 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости