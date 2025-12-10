  • Спортс
  • Мареска об 1:2 с «Аталантой»: «Челси» играет каждые два дня, это сказывается, вероятно. После первого пропущенного мы немного утратили контроль над матчем»
18

Мареска об 1:2 с «Аталантой»: «Челси» играет каждые два дня, это сказывается, вероятно. После первого пропущенного мы немного утратили контроль над матчем»

Мареска высказался о поражении «Челси» от «Аталанты».

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги матча с «Аталантой» (1:2) в Лиге чемпионов.  

«В первом тайме мы контролировали игру. После первого пропущенного гола мы немного утратили контроль над матчем. Мы играем каждые два дня, и, вероятно, это сказывается.

Мы просто хотим как можно быстрее начать побеждать. Мы старались играть агрессивно, но после того, как мы пропустили и счет стал 1:1, динамика игры немного изменилась», – сказал Мареска.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
