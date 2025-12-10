У «Барселоны» 3 победы, 2 поражения и ничья в сезоне ЛЧ – сегодня 2:1 с «Айнтрахтом»
«Барселона» одержала третью победу в сезоне ЛЧ.
«Барселона» обыграла «Айнтрахт» (2:1) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
В текущем розыгрыше ЛЧ каталонцы одержали три победы, потерпели два поражения и один раз сыграли вничью. C 10 очками команда Ханси Флика на текущий момент занимает 14-е место.
В следующем матче Лиги чемпионов «Барселона» встретится в гостях со «Славией». Игра пройдет 21 января.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
