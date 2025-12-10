У «Ливерпуля» 4 победы в 6 матчах ЛЧ. Команда Слота не проигрывает в 4 играх подряд во всех турнирах впервые с сентября
«Ливерпуль» впервые с сентября довел серию без поражений до четырех матчей.
Команда тренера Арне Слота на выезде победила «Интер» (1:0) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» ранее победил «Вест Хэм» (2:0), а также сыграл вничью с «Сандерлендом» (1:1) и «Лидсом» (3:3).
Такая серия без поражений у «красных» выдалась впервые с августа-сентября, когда у команды было семь побед подряд.
Что касается Лиги чемпионов, то в нынешнем розыгрыше у «Ливерпуля» 4 победы и 2 ничьих. Сейчас команда идет 8-й в таблице, имея 12 очков.
13 декабря мерсисайдцы примут «Брайтон».
