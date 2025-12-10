  • Спортс
Защитник «Барсы» Гарсия шипами задел ногу Шаиби, судья не дал ему карточки. Экс-арбитр Фернандес заявил: «Это не красная, стоп-кадр вводит в заблуждение»

Защитник «Барсы» Гарсия шипами попал в ногу сопернику и не был удален.

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия избежал удаления за грубую игру в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Айнтрахта» (2:1).

На 39-й минуте Гарсия в центре поля попал шипами в ногу полузащитнику Фаресу Шаиби. Алжирец оказался на газоне, ему потребовалась помощь врачей.

Футболисты немецкого клуба намекали арбитру Давиде Массе на возможное удаление соперника, но Гарсия не получил даже желтой карточки.

«Немцы требуют красную карточку для Эрика Гарсии. Стоп-кадр вводит в заблуждение: каталонский игрок задел Фареса Шаиби шипами, не приложив реальной силы. Это не красная карточка», – написал бывший судья Павел Фернандес.

Изображение: кадр из Movistar

