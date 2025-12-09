  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Компани о победе «Баварии»: «Спортинг» – серьезный соперник. Карл просто «убийца», когда у него есть моменты. Были и более удачные матчи, но он всегда на высоте»
17

Компани о победе «Баварии»: «Спортинг» – серьезный соперник. Карл просто «убийца», когда у него есть моменты. Были и более удачные матчи, но он всегда на высоте»

Компани о победе «Баварии»: «Спортинг» – серьезный соперник.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Спортингом» (3:1) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов и оценило игру Леннарта Карла.

17-летний хавбек забил победный гол мюнхенского клуба.

«Спортинг» – серьезный соперник, они не просто так входят в топ-8 в ЛЧ. Мы сохраняли спокойствие, даже пропустив первыми.

Леннарт всегда опасен. Честно говоря, у него были и более удачные матчи за нас, но он всегда на высоте. Когда у него появляются моменты, он просто «убийца». Это важно для нас.

Удивительно, что в его возрасте он представляет такую ​​угрозу, даже не проведя свой лучший матч. Он также играет в обороне вместе с командой. Хороший прогресс, но еще все впереди.

Мы рады возвращению Фонзи (Альфонсо Дэвиса – Спортс’‘), прошло девять месяцев. Это хорошо для нас», – сказал Компани.

Что делать с Хаби Алонсо?17761 голос
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Bayern & Germany в X
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoЛеннарт Карл
logoСпортинг
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Португалия
logoВенсан Компани
logoАльфонсо Дэвис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Лига чемпионов. «Интер» проиграл «Ливерпулю», «Барселона» одолела «Айнтрахт», «Челси» проиграл «Аталанте» в гостях, «Бавария» обыграла «Спортинг»
9 декабря, 22:01
«Бавария» выиграла 5 из 6 матчей в этой ЛЧ и уступила «Арсеналу», разница голов – 18:7
9 декабря, 19:39
«Бавария» обыграла «Спортинг» (3:1), пропустив первой. 17-летний Карл снова забил, у Киммиха автогол
9 декабря, 19:38
У 17-летнего Карла из «Баварии» 3 гола в 4 матчах ЛЧ. Хавбек забил «Спортингу»
9 декабря, 19:29
