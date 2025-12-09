Компани о победе «Баварии»: «Спортинг» – серьезный соперник. Карл просто «убийца», когда у него есть моменты. Были и более удачные матчи, но он всегда на высоте»

Компани о победе «Баварии»: «Спортинг» – серьезный соперник.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Спортингом » (3:1) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов и оценило игру Леннарта Карла .

17-летний хавбек забил победный гол мюнхенского клуба.

«Спортинг» – серьезный соперник, они не просто так входят в топ-8 в ЛЧ. Мы сохраняли спокойствие, даже пропустив первыми.

Леннарт всегда опасен. Честно говоря, у него были и более удачные матчи за нас, но он всегда на высоте. Когда у него появляются моменты, он просто «убийца». Это важно для нас.

Удивительно, что в его возрасте он представляет такую ​​угрозу, даже не проведя свой лучший матч. Он также играет в обороне вместе с командой. Хороший прогресс, но еще все впереди.

Мы рады возвращению Фонзи (Альфонсо Дэвиса – Спортс’‘), прошло девять месяцев. Это хорошо для нас», – сказал Компани.