Энцо и игроков Аргентины, вероятно, не накажут за кричалку про Францию. ФИФА перенаправила жалобу в КОНМЕБОЛ, и Kick It Out, борющейся с дискриминацией, не удается узнать о ходе расследования
Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0), игроки исполнили оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».
Хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес начал транслировать этот эпизод, но вскоре прервал демонстрацию.
Вскоре стало известно, что Федерация футбола Франции намерена пожаловаться на инцидент в ФИФА.
The Times пишет, что организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с дискриминацией в футболе, «уперлась в кирпичную стену» в попытке выяснить детали о расследовании ситуации.
В июле ФИФА заявила, что изучает эпизод, но теперь же в ответ на запрос сообщила, что перенаправила материалы в КОНМЕБОЛ. Добиться результатов расследования у Конфедерации футбола Южной Америки не удалось.
На основании этого делается вывод, что Энцо Фернандес и его партнеры, по всей видимости, не будут наказаны за оскорбительную кричалку.
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