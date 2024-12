Энцо и игроков Аргентины, вероятно, не накажут за кричалку про Францию. ФИФА перенаправила жалобу в КОНМЕБОЛ, и Kick It Out, борющейся с дискриминацией, не удается узнать о ходе расследования

Игроки сборной Аргентины, вероятно, избежат наказания за оскорбление французов.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0), игроки исполнили оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

Хавбек сборной Аргентины и «Челси » Энцо Фернандес начал транслировать этот эпизод, но вскоре прервал демонстрацию.

Вскоре стало известно, что Федерация футбола Франции намерена пожаловаться на инцидент в ФИФА.

The Times пишет, что организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с дискриминацией в футболе, «уперлась в кирпичную стену» в попытке выяснить детали о расследовании ситуации.

В июле ФИФА заявила, что изучает эпизод, но теперь же в ответ на запрос сообщила, что перенаправила материалы в КОНМЕБОЛ. Добиться результатов расследования у Конфедерации футбола Южной Америки не удалось.

На основании этого делается вывод, что Энцо Фернандес и его партнеры, по всей видимости, не будут наказаны за оскорбительную кричалку.