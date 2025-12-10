  • Спортс
  • Артета о связи травм «Арсенала» с перетренированностью: «Нет, потому что у нас нет времени тренироваться. Когда выпадают одни игроки, ты нагружаешь других – получается опасный круг»
Артета о связи травм «Арсенала» с перетренированностью: «Нет, потому что у нас нет времени тренироваться. Когда выпадают одни игроки, ты нагружаешь других – получается опасный круг»

Микель Артета высказался о травмах «Арсенала».

Игроки «Арсенала» получили 95 травм с начала прошлого сезона АПЛ – больше только у «Брайтона». В текущем сезоне у команды уже 28 травм, что является одним из самых высоких показателей в лиге.

Главного тренера лондонцев Микеля Артету спросили, не перетренировывает ли он игроков. 

«Нет, потому что у нас нет времени тренироваться. Сегодня мы работали 20 минут, так что точно дело не в переутомлении игроков. Но, очевидно, когда у тебя выпадают футболисты, ты нагружаешь других, и это приводит к последствиям – получается очень опасный круг.

Нужно различать типы травм. Некоторые – долгосрочные, другие – возникли внезапно. Мы постоянно это анализируем. Мы сыграли много матчей при большом числе травмированных, и это создает сильное напряжение – а затем появляются новые травмы», – сказал Артета. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
