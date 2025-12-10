  • Спортс
  • «Челси» не выигрывает 4 матча подряд после 3:0 с «Барсой» – 2 ничьих и 2 поражения. Сегодня 1:2 с «Аталантой»
«Челси» не выигрывает 4 матча подряд после 3:0 с «Барсой» – 2 ничьих и 2 поражения. Сегодня 1:2 с «Аталантой»

«Челси» не выигрывает 4 матча после победы над «Барсой».

У «Челси» четыре матча подряд без побед. 

Команда Энцо Марески проиграла «Аталанте» на выезде (1:2) в матче общего этапа Лиги чемпионов. До этого были ничьи с «Арсеналом» (1:1) и «Борнмутом» (0:0) и поражение от «Лидса» (1:3). 

Последняя победа была над «Барселоной» (3:0) в прошлом туре ЛЧ. 

Следующий матч «синие» проведут дома с «Эвертоном» 13 декабря в рамках АПЛ

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
