«Челси» не выигрывает 4 матча подряд после 3:0 с «Барсой» – 2 ничьих и 2 поражения. Сегодня 1:2 с «Аталантой»
«Челси» не выигрывает 4 матча после победы над «Барсой».
У «Челси» четыре матча подряд без побед.
Команда Энцо Марески проиграла «Аталанте» на выезде (1:2) в матче общего этапа Лиги чемпионов. До этого были ничьи с «Арсеналом» (1:1) и «Борнмутом» (0:0) и поражение от «Лидса» (1:3).
Последняя победа была над «Барселоной» (3:0) в прошлом туре ЛЧ.
Следующий матч «синие» проведут дома с «Эвертоном» 13 декабря в рамках АПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
