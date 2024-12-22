Рафинья взял на себя ответственность за поражение «Барсы» от «Атлетико»: «Я не забил и пропустил пас, приведший ко второму голу»

Рафинья взял на себя ответственность за поражение «Барселоны».

Каталонцы вчера уступили «Атлетико » 1:2 в рамках Ла Лиги .

«Мы играли очень хорошо. У меня есть привычка говорить, что мы не контролировали результат. Однако мы контролировали самоотдачу на поле.

Я, в частности, беру на себя ответственность за поражение. Я не забил гол и думаю, что примерно через пять минут они сравняли счет, а затем я упустил пас, который привел ко второму голу.

Я беру на себя всю ответственность за поражение. Такова жизнь», – сказал полузащитник «Барсы».