Рафинья о спаде «Барселоны»: «Дело в усталости, это главный фактор. Но мы сами виноваты, что плохо играем, наш уровень упал. Мы это преодолеем, у меня есть татуировка: «Все пройдет»
Рафинья Диас признал спад в игре «Барселоны».
«Мы сами виноваты. Мы плохо играем. Наш уровень снизился. Возможно, в отдельные моменты не хватало концентрации, и это дорого нам обошлось.
И, конечно, дело в усталости. Я бы солгал, если бы сказал, что в некоторых матчах, в которых мы потеряли очки, мы не были уставшими. Это главный фактор, но и наш уровень снизился.
Мы это преодолеем. У меня есть татуировка: «Все пройдет». Мы в хорошем положении, мы были в хорошей форме, но начался плохой отрезок, и это пройдет. Такова жизнь. И таков футбол.
Думаю, нам нужно относиться к каждому сопернику как к самому сильному на свете. В таком случае наша концентрация будет выше, мы будем защищаться и атаковать как единое целое, будем сосредоточены на том, чтобы забить», – сказал полузащитник каталонцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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