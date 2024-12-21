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Судья не дал «Барселоне» пенальти за попадание мяча в локоть Джулиано Симеоне в штрафной «Атлетико»

«Барселона» претендовала на пенальти в середине 1-го тайма игры с «Атлетико».

На 20-й минуте вингер Рафинья Диас сделал навес в направлении форварда Роберта Левандовского, находившегося на краю вратарской площади. Поляк не дотянулся до мяча, и тот отскочил от газона в локоть Джулиано Симеоне, следом вылетев за пределы поля.

Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, проконсультировавшись с видеоассистентом, не стал назначать пенальти и принял решение в пользу углового.

Изображение: кадр из трансляции Movistar

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Барса» – «Атлетико» (1:0, первый тайм).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoсудьи
видеоповторы
logoРафинья Диас
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
logoДжулиано Симеоне
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