Судья не дал «Барселоне» пенальти за попадание мяча в локоть Джулиано Симеоне в штрафной «Атлетико»

«Барселона» претендовала на пенальти в середине 1-го тайма игры с «Атлетико».

На 20-й минуте вингер Рафинья Диас сделал навес в направлении форварда Роберта Левандовского, находившегося на краю вратарской площади. Поляк не дотянулся до мяча, и тот отскочил от газона в локоть Джулиано Симеоне , следом вылетев за пределы поля.

Главный судья Рикардо Бенгоэчеа , проконсультировавшись с видеоассистентом, не стал назначать пенальти и принял решение в пользу углового.

Изображение: кадр из трансляции Movistar

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Барса» – «Атлетико» (1:0, первый тайм).