Судья не дал «Барселоне» пенальти за попадание мяча в локоть Джулиано Симеоне в штрафной «Атлетико»
«Барселона» претендовала на пенальти в середине 1-го тайма игры с «Атлетико».
На 20-й минуте вингер Рафинья Диас сделал навес в направлении форварда Роберта Левандовского, находившегося на краю вратарской площади. Поляк не дотянулся до мяча, и тот отскочил от газона в локоть Джулиано Симеоне, следом вылетев за пределы поля.
Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, проконсультировавшись с видеоассистентом, не стал назначать пенальти и принял решение в пользу углового.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Барса» – «Атлетико» (1:0, первый тайм).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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