Экс-судья Итурральде о попадании мяча в локоть Симеоне в матче «Барса» – «Атлетико»: «Был отскок от поля, это ненаказуемо»
Эдуардо Итурральде Гонсалес одобрил решение не давать «Барселоне» бить пенальти.
На 20-й минуте вингер Рафинья Диас сделал навес в направлении форварда Роберта Левандовского, находившегося на краю вратарской площади. Поляк не дотянулся до мяча, и тот отскочил от газона в локоть нападающему «Атлетико» Джулиано Симеоне, следом вылетев за пределы поля.
Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, проконсультировавшись с видеоассистентом, не стал назначать пенальти и принял решение в пользу углового.
«Во второй части эпизода был отскок от поля, это ненаказуемо.
Вопрос по первой части, когда мог быть контакт у Льоренте, но не видно, попал ли мяч в него», – отметил бывший рефери.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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