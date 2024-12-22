Экс-судья Итурральде о попадании мяча в локоть Симеоне в матче «Барса» – «Атлетико»: «Был отскок от поля, это ненаказуемо»

Эдуардо Итурральде Гонсалес одобрил решение не давать «Барселоне» бить пенальти.

На 20-й минуте вингер Рафинья Диас сделал навес в направлении форварда Роберта Левандовского, находившегося на краю вратарской площади. Поляк не дотянулся до мяча, и тот отскочил от газона в локоть нападающему «Атлетико » Джулиано Симеоне , следом вылетев за пределы поля.

Главный судья Рикардо Бенгоэчеа , проконсультировавшись с видеоассистентом, не стал назначать пенальти и принял решение в пользу углового.

«Во второй части эпизода был отскок от поля, это ненаказуемо.

Вопрос по первой части, когда мог быть контакт у Льоренте , но не видно, попал ли мяч в него», – отметил бывший рефери.