Кубарси об 1:2 с «Атлетико»: «Необъяснимо. Это наша вина – игра была в наших руках, мы облажались. Мы провели отличный матч, но подвело завершение в атаке»

Пау Кубарси подвел итоги матча «Барселоны» с «Атлетико» (1:2) в Ла Лиге.

«Это необъяснимо. Это наша вина. Игра была в наших руках, мы упустили ее. Мы облажались, но нам нужно отдохнуть и сосредоточиться на 2025 годе, чтобы начать все сначала.

Мы провели отличный матч. Вы видите моменты, положение мяча... Завершение немного подвело нас. Это нормально. Нам нужно лучше сосредоточиться.

Мы хотели добиться результата с самого начала. У нас были плохие результаты. Мы провели очень хороший матч, но нам не хватило двух глупых деталей, которые повлияли на ход матча.

У нас хороший уровень игры, нам не хватает тонкости в атаке. Перерыв будем нам полезен, чтобы расслабиться и вернуться с энтузиазмом», – сказал защитник «Барселоны».