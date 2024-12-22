Педри об 1:2 с «Атлетико»: «У «Барсы» были моменты, чтобы убить игру, но если не забиваешь – усложняешь себе жизнь. После паузы нужно вернуться голодными и больше не проигрывать»
«Очень тяжелое поражение, честно говоря. У нас были моменты, чтобы убить игру, но если этого не делать, то случается то, что случилось. Они поймали нас на контратаке, мы не были к этому готовы.
Мы старались, играли интенсивно, усердно трудились на поле. Было много явных моментов – у Роберта [Левандовского], Рафиньи, у меня… В футболе если не забиваешь – усложняешь себе жизнь.
По идее, выиграть у нас дома должно быть гораздо труднее, но этого не происходит («Барса» потерпела 3-е поражение подряд на своем поле в Ла Лиге – Спортс”). Нам нужно сильно прибавлять, используем паузу, чтобы восстановиться ментально и физически. Постараемся вернуться голодными, больше не проигрывать и сделать все, чтобы вернуться на вершину таблицы», – сказал хавбек «Барселоны».
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