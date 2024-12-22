  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Барселоны» про 1:2 с «Атлетико»: «Болезненное поражение. Мы провели один из лучших матчей сезона и можем гордиться, но соперник был сильнее»
9

Тренер «Барселоны» про 1:2 с «Атлетико»: «Болезненное поражение. Мы провели один из лучших матчей сезона и можем гордиться, но соперник был сильнее»

Тренер «Барселоны» объяснил поражение от «Атлетико» (1:2).

«Это была другая игра на последних минутах. Мы создали много моментов, но не смогли забить. Болезненное поражение.

Думаю, мы провели один из лучших матчей сезона, но не набрали ни одного очка. Мы можем гордиться тем, что старались изо всех сил, но в конечном счете соперник был сильнее. Это основная причина поражения.

Конечно, когда ты не забиваешь второй гол такой команде, как «Атлетико», в последние 15 минут у тебя могут возникнуть большие сложности.

Думаю, мы хорошо защищались в конце игры, но в последний момент соперник сумел нам забить», – заявил ассистент главного тренера «Барселоны» Маркус Зорг, заменявший дисквалифицированного Ханси Флика.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoБарселона
logoАтлетико
logoЛа Лига
Маркус Зорг
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Атлетико» обогнал «Барселону» на 3 очка при игре в запасе и лидирует в Ла Лиге. «Реал» отстает от него на 4 балла, проведя на матч меньше
106вчера, 22:35
«Атлетико» обыграл «Барсу» в гостях впервые с 2006 года. Симеоне пришел в 2011-м
11вчера, 22:33
«Барселона» выиграла 1 из 4 последних матчей. У команды Флика 3 поражения за 3 недели
80вчера, 22:05
Рекомендуем
Главные новости
«Барселона» при Флике набрала на 3 очка меньше, чем год назад при Хави. В 19 матчах у каталонцев 5 поражений и 2 ничьих, а было наоборот
30вчера, 23:08
Симеоне о «Барсе» и «Реале»: «Для борьбы с такими монстрами нужно, чтобы все были в форме. «Блауграна» не заслужила все эти поражения, но таков футбол. Когда мяч не идет в ворота, начинаются проблемы»
10вчера, 22:58
Диего Симеоне: «Я счастлив, не стану лукавить. У «Барселоны» было много моментов, но богиня удачи помогла «Атлетико», мы проявили терпение и воспользовались контратакой»
22вчера, 22:45
«Атлетико» обогнал «Барселону» на 3 очка при игре в запасе и лидирует в Ла Лиге. «Реал» отстает от него на 4 балла, проведя на матч меньше
106вчера, 22:35
«Атлетико» обыграл «Барсу» в гостях впервые с 2006 года. Симеоне пришел в 2011-м
11вчера, 22:33
«Барселона» проиграла 3 домашних матча в Ла Лиге кряду впервые с 1965 года
44вчера, 22:30
«Атлетико» выиграл 12 матчей подряд с общим счетом 33:8. Для повторения клубного рекорда надо победить «Марбелью»
37вчера, 22:15
«Атлетико» забил 13 голов на 90-й минуте и позже в этом сезоне
10вчера, 22:14
«Барселона» выиграла 1 из 4 последних матчей. У команды Флика 3 поражения за 3 недели
80вчера, 22:05
«Облак 🐐». «Атлетико» о сэйвах вратаря в матче с «Барсой»
28вчера, 22:03
Ко всем новостям
Последние новости
У «Барселоны» 5 очков в 7 последних матчах Ла Лиги. Такого не было 20 лет – со времен Райкарда
18вчера, 22:55
Симеоне в 6-й раз победил «Барселону» за 37 матчей. У тренера «Атлетико» 20 поражений и 11 ничьих, чаще он встречался только с «Реалом»
9вчера, 22:27
У Серлота победные голы после выхода на замену в двух турах Ла Лиги подряд. Сегодня форвард «Атлетико» забил «Барсе» на 96-й
8вчера, 22:24
Кубок Франции. «Гавр» Кузяева уступил «Бриошену», «Лион» победил «Феньи-Ольнуа», «Ницца» прошла «Корте» по пенальти
6вчера, 21:56
Энрике сел на место для СМИ на пресс-конференции перед матчем с «Лансом». В зале было мало журналистов, тренер парижан пошутил: «Что случилось? Чары исчезли?»
4вчера, 21:54Фото
Болельщики «Барсы» требовали вернуть трибуну фанатов Espai d’Animació во время матча с «Атлетико». Ультрас запретили посещать игры после невыплаты штрафов
2вчера, 21:28
🏆 Кто лучший спортсмен России-2024? Большое голосование Спортса’‘
вчера, 20:40
Контракт Кокорина с «Арисом» рассчитан до 2026 года, а не 2025-го («РБ Спорт»)
5вчера, 20:33
Дмитрий Булыкин: «Верю, что Россия сыграет на Евро-2028. К тому моменту нормализуется международная ситуация»
4вчера, 20:19
Гацкан согласен с Карпиным, что лучше выпить пива, чем колы: «Качественное 100% пойдет в плюс»
7вчера, 20:12
Рекомендуем