Тренер «Барселоны» про 1:2 с «Атлетико»: «Болезненное поражение. Мы провели один из лучших матчей сезона и можем гордиться, но соперник был сильнее»
Тренер «Барселоны» объяснил поражение от «Атлетико» (1:2).
«Это была другая игра на последних минутах. Мы создали много моментов, но не смогли забить. Болезненное поражение.
Думаю, мы провели один из лучших матчей сезона, но не набрали ни одного очка. Мы можем гордиться тем, что старались изо всех сил, но в конечном счете соперник был сильнее. Это основная причина поражения.
Конечно, когда ты не забиваешь второй гол такой команде, как «Атлетико», в последние 15 минут у тебя могут возникнуть большие сложности.
Думаю, мы хорошо защищались в конце игры, но в последний момент соперник сумел нам забить», – заявил ассистент главного тренера «Барселоны» Маркус Зорг, заменявший дисквалифицированного Ханси Флика.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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