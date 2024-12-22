Симеоне о «Барсе» и «Реале»: «Для борьбы с такими монстрами нужно, чтобы все были в форме. «Блауграна» не заслужила все эти поражения, но таков футбол. Когда мяч не идет в ворота, начинаются проблемы»
Диего Симеоне высказался после 12-й победы «Атлетико» подряд – над «Барселоной».
«Наши футболисты готовы биться. Наша самая сильная сторона – единство. Команда доказывает это на деле. Выходящие на замену футболисты хорошо входят в игру. Именно этого мы, тренеры, и хотим. Мы хотим, чтобы все были на одной волне.
Наш способ борьбы с такими монстрами, как «Реал» и «Барселона», заключается в том, что вся команда должна быть в хорошей форме.
Я не сомневаюсь в том, что «Барселона» не заслужила проиграть все те игры, которые проиграла. У нее было много моментов в матчах с «Леганесом» и «Лас-Пальмасом», но таков футбол. Когда мяч не идет в ворота, начинаются проблемы», – отметил главный тренер «Атлетико».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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