Симеоне о «Барсе» и «Реале»: «Для борьбы с такими монстрами нужно, чтобы все были в форме. «Блауграна» не заслужила все эти поражения, но таков футбол. Когда мяч не идет в ворота, начинаются проблемы»

Диего Симеоне высказался после 12-й победы «Атлетико» подряд – над «Барселоной».

«Наши футболисты готовы биться. Наша самая сильная сторона – единство. Команда доказывает это на деле. Выходящие на замену футболисты хорошо входят в игру. Именно этого мы, тренеры, и хотим. Мы хотим, чтобы все были на одной волне.

Наш способ борьбы с такими монстрами, как «Реал» и «Барселона», заключается в том, что вся команда должна быть в хорошей форме.

Я не сомневаюсь в том, что «Барселона » не заслужила проиграть все те игры, которые проиграла. У нее было много моментов в матчах с «Леганесом» и «Лас-Пальмасом», но таков футбол. Когда мяч не идет в ворота, начинаются проблемы», – отметил главный тренер «Атлетико ».