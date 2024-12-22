Диего Симеоне: «Я счастлив, не стану лукавить. У «Барселоны» было много моментов, но богиня удачи помогла «Атлетико», мы проявили терпение и воспользовались контратакой»

Диего Симеоне рад победе над «Барселоной» (2:1) на ее поле.

«Я счастлив, не стану лукавить. Команде пришлось помучиться, «Барселона » очень хороша, постоянно атакует. Сегодня сразу несколько футболистов отлично сыграли в защите, в особенности Облак. Благодаря этому мы выжили.

Во втором тайме мы стали играть лучше. У Барриоса был хороший момент, и он сравнял счет. У «Барселоны» их было много, но богиня удачи помогла нам выстоять. Когда так много атакуешь, можешь запутаться, мы проявили терпение и воспользовались контратакой, забив прекрасный гол. Серлот забил отличный гол», – сказал главный тренер «Атлетико ».