Симеоне в 6-й раз победил «Барселону» за 37 матчей. У тренера «Атлетико» 20 поражений и 11 ничьих, чаще он встречался только с «Реалом»

Диего Симеоне в 6-й раз в тренерской карьере обыграл «Барселону».

«Атлетико » победил «Барсу» (2:1) в гостевом матче 18-го тура Ла Лиги , забив на 96-й минуте.

Это был 37-й матч против каталонцев для главного тренера мадридского клуба с 2012 года. Симеоне одержал 6 побед, потерпел 20 поражений и 11 раз сыграл вничью с «Барселоной».

Чаще Симеоне встречался только с «Реалом » – 44 матча, в которых у него 12 побед, 14 ничьих и 18 поражений.