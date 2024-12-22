Симеоне в 6-й раз победил «Барселону» за 37 матчей. У тренера «Атлетико» 20 поражений и 11 ничьих, чаще он встречался только с «Реалом»
Диего Симеоне в 6-й раз в тренерской карьере обыграл «Барселону».
«Атлетико» победил «Барсу» (2:1) в гостевом матче 18-го тура Ла Лиги, забив на 96-й минуте.
Это был 37-й матч против каталонцев для главного тренера мадридского клуба с 2012 года. Симеоне одержал 6 побед, потерпел 20 поражений и 11 раз сыграл вничью с «Барселоной».
Чаще Симеоне встречался только с «Реалом» – 44 матча, в которых у него 12 побед, 14 ничьих и 18 поражений.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Transfermarkt
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем