Адвокат Мбаппе про дело о невыплате 55 млн евро: «ПСЖ» громко и четко говорит другим: «Прекращайте платить игрокам, пусть идут в суд». Футболисты завершат карьеры, прежде чем получат свое»

Адвокат Килиана Мбаппе указала на попытку «ПСЖ» разрушить систему выплат игрокам.

Нападающий, перешедший летом в «Реал Мадрид », требует от бывшей команды 55 млн евро за последние 3 месяца по контракту. Данная сумма представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы. Ожидается, что дело будет рассмотрено в Парижском суде.

«Чтобы участвовать в профессиональной лиге, «ПСЖ» должен принять ее правила. Но в конечном счете оказывается, что ни лига, ни федерация не властны над клубом. И это становится гораздо большей проблемой, чем дело моего клиента. Это может взорвать всю систему.

Клуб сейчас громко и четко говорит всем остальным командам: «Прекращайте платить своим игрокам, пусть идут в суд». Но на то, чтобы получить решение первой инстанции, уходит полтора года, два года – на апелляцию, то же самое – на кассацию. Футболисты завершат карьеры, прежде чем добьются выплат.

«ПСЖ» хочет обойти футбольные правила. Он готов разрушить всю систему вместо того, чтобы исполнить свои обязательства. Если футбольные власти не будут защищать контракты и регламент, будет подан громкий сигнал: «Можете смело вытирать ноги о своих игроков», – заявила Дельфин Верхейден в интервью L’Equipe.

«Он получал беспрецедентные привилегии». Мбаппе судится с «ПСЖ» за 55 млн зарплаты