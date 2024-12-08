Президент «ПСЖ»: «Желаю Мбаппе и всем, кто играл за наш великий клуб, всего наилучшего»

Президент «ПСЖ» пожелал удачи Килиану Мбаппе.

– Как вы относитесь к критике, которой подвергается Мбаппе, особенно из Франции, за трудности в «Реале» и в сборной?

– Как я всегда говорил, желаю Килиану – и всем тем, кто играл за наш великий клуб, – всего самого лучшего, – сказал Нассер Аль-Хелайфи .

Мбаппе забил 200 голов в чемпионатах: 191 в Лиге 1, 9 в Ла Лиге