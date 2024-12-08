Президент «ПСЖ»: «Желаю Мбаппе и всем, кто играл за наш великий клуб, всего наилучшего»
Президент «ПСЖ» пожелал удачи Килиану Мбаппе.
– Как вы относитесь к критике, которой подвергается Мбаппе, особенно из Франции, за трудности в «Реале» и в сборной?
– Как я всегда говорил, желаю Килиану – и всем тем, кто играл за наш великий клуб, – всего самого лучшего, – сказал Нассер Аль-Хелайфи.
Мбаппе забил 200 голов в чемпионатах: 191 в Лиге 1, 9 в Ла Лиге
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости