Килиан Мбаппе: «Если бы не перешел в «Реал», остался бы в «ПСЖ» навсегда. Но я мечтал играть в «Мадриде», крупнейшем клубе мира, и я счастлив»

Килиан Мбаппе был бы не прочь играть за «ПСЖ» до конца карьеры.

«Я провел семь лет в «ПСЖ », это была большая честь для меня. Не думаю, что я говорил или показывал это в достаточной мере, но я всегда осознавал, где я нахожусь и насколько велик этот клуб. Я всегда говорил, что это самый большой клуб во Франции и один из лучших в мире.

Я перешел в крупнейший клуб мира. Я всегда говорил, что это единственный клуб, ради которого я бы покинул «ПСЖ».

Если бы я не смог перейти в «Реал », то остался бы в «ПСЖ» навсегда. У меня была мечта играть там, и я счастлив. Но, конечно, я всегда смотрю матчи «ПСЖ», у меня есть друзья в команде, и сейчас она играют хорошо», – сказал форвард в эфире beIN Sports.