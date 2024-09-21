«Он получал беспрецедентные привилегии». Мбаппе судится с «ПСЖ» за 55 млн зарплаты

Клуб отказывается платить.

Килиан Мбаппе подал в суд на «ПСЖ»: требует 55 млн евро до уплаты налогов, которые не получил за последние три месяца перед переходом в «Реал».

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) поддержала форварда и обязала «ПСЖ» выплатить долг. Но парижане отказываются.

Требования Мбаппе: зарплата за три месяца и бонус

Мбаппе настаивает на выплате части бонуса за подписание контракта в размере 36 млн евро и зарплаты за последние три месяца. Сторона игрока заявляет, что «ПСЖ» решил не соблюдать условия контракта на фоне бесплатного перехода в «Мадрид».

Как писала L’Équipe, «ПСЖ» не выплатил Мбаппе зарплату за апрель и премию за февраль. Так сэкономили 80 млн евро. Изначально «ПСЖ» планировал, что «Мадрид» компенсирует эти траты. Но «Реал» отказался, а «ПСЖ» не заплатил сам.

Впервые о подаче заявления в суд заявила Файза Ламари, агент и мать Килиана: «Да, если у нас не останется другого выхода, конечно. Но я верю, что условия контракта, который мы подписали два года назад, будут соблюдены».

Сначала LFP призывала стороны в досудебном порядке урегулировать вопрос, но Мбаппе отказался и ждет выплаты долга. «Мой клиент просто желает, чтобы его работа была оплачена, как это должно быть в случае с любым другим игроком в его ситуации, а также с любым работником, завершившим контракт. Должно применяться трудовое законодательство», – заявила Le Monde юрист игрока Дельфин Верхейден.

В итоге LFP тоже заняла сторону Мбаппе, обязала парижский клуб в течение восьми дней приступить к выплате задолженности. «ПСЖ» отказался.

«Это вопрос честности». «ПСЖ» настаивает на устной договоренности

«ПСЖ» оправдывает невыплату денег устной договоренностью, заключенной с футболистом перед многочисленными свидетелями. В частности говорят о тренере Луисом Энрике. При этом парижане уже намерены передать дело в другую инстанцию.

Когда срок в восемь дней завершился, клуб выступил с заявлением:

«Мы подаем апелляцию на решение комиссии LFP и дело не только в юридической позиции, которая полностью обоснована. Это вопрос добросовестности, честности, сохранения ценностей и уважения к парижскому клубу и болельщикам. Это важнее любого игрока.

С юридической и фактической точки зрения игрок дал публичные и частные обязательства, которые клуб просто просит выполнить. Кроме того, игрок получал беспрецедентные привилегии от клуба на протяжении семи лет в Париже.

«ПСЖ» с нетерпением ждет, когда фундаментальные и неоспоримые обязательства будут соблюдены в соответствующей инстанции, если игрок решит продолжить дело, которое выглядит сомнительно с точки зрения его же репутации».

RMC Sport пишет: если «ПСЖ» не выплатит долг Мбаппе, то может получить от УЕФА запрет на трансферы и даже отзыв лицензии на участие в еврокубках. Одно из условий участия – как раз отсутствие задолженностей.

Мбаппе громко ушел из «ПСЖ» и ругался с Аль-Хелайфи

Мбаппе решил порвать с «ПСЖ» еще летом 2023-го. Осенью подтвердил – не передумает. А в феврале The Athletic и Фабрицио Романо фиксировали: все решено, соглашение с «Реалом» достигнуто.

В мае Килиан официально объявил об уходе и записал для соцсетей четырехминутное видео. Потом организовал барбекю для ультрас, приехал и объяснил решение. Мбаппе проводили красивым перформансом.

«Хочу поблагодарить болельщиков, – сказал Килиан в прощальной речи. – Я не всегда оправдывал любовь, которую вы дарили на протяжении семи лет, но никогда не хотел обманывать, всегда мечтал быть эффективным.

Этот клуб останется в памяти на всю жизнь. Я не буду за него играть, но буду смотреть матчи, потому что он всегда будет мне интересен. Со всеми качествами и недостатками старался показать лучшую версию себя эти семь лет. Хочу сказать вам спасибо. Без вас я не испытал бы и половины эмоций, что получил. Надеюсь, закончим сезон с трофеем. Мы собираемся хорошо провести время.

Все это останется в моем сердце навсегда. Прощайте».

Уйти совсем спокойно, правда, не вышло. По информации Le Parisien, перед прощальным домашним матчем с «Тулузой» француз разругался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи: его взбесило отсутствие благодарности от Мбаппе в прощальном видео.

В итоге ни Мбаппе, ни Аль-Хелайфи не подтвердили инсайд. Зато выступила мать Файза Ламари: «Не стоит об этом сожалеть. Когда ты родился в Париже, игра на «Парк де Пренс» значит немало. Килиан никогда не лгал. Он всегда говорил президенту, что перейдет в «Реал». Сложно, когда такое происходит, но Килиан никогда бы не уехал из Парижа, если бы не «Мадрид».

Это было нелегко, но я не жалею об этом, нужно помнить о хорошем. Килиану было очень, очень тяжело, но, когда ты футболист и зарабатываешь все эти деньги, нет права строить недовольное лицо».

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press /Global Look Press ; Gettyimages.ru /Alex Caparros, David Ramos