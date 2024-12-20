Анчелотти поговорил с игроками «Реала» после 1:3 от «Милана», команда была на его стороне. Модрич сказал: «Мы не собираемся подводить тренера» (Marca)
5 ноября команда дома уступила итальянцам в 4-м туре Лиги чемпионов со счетом 1:3. Перед этим «Реал» проиграл «Барселоне» – 0:4.
Как сообщает Marca, реакция футболистов дала Анчелотти понять, что команда на его стороне. Лука Модрич сказал: «Мы не собираемся подводить тренера».
Отношение некоторых игроков к делу изменилось. Отмечается, что 65-летний специалист не сомневался, что сможет переломить ситуацию.
После того разговора «Реал» дважды крупно победил в Ла Лиге – «Осасуну» (4:0) и «Леганес» (3:0). Сейчас мадридский клуб идет третьим в чемпионате Испании, на одно очко отставая от «Барселоны» и «Атлетико», у мадридских команд по игре в запасе.
«Реал» взял 5-й трофей в 2024 году – Межконтинентальный кубок. Ранее выиграли ЛЧ, Ла Лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА
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