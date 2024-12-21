Карло Анчелотти: «Период адаптации Мбаппе закончился. Он более мотивирован»
Карло Анчелотти считает, что процесс адаптации Килиана Мбаппе завершился.
«Я думаю, что период его адаптации закончился, он более мотивирован, более рад быть здесь.
Ему нужно было адаптироваться, но теперь все позади», – сказал тренер «Реала».
У Мбаппе 9 голов в 15 матчах Ла Лиги. Статистика француза доступна здесь.
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