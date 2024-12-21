9

Карло Анчелотти: «Период адаптации Мбаппе закончился. Он более мотивирован»

Карло Анчелотти считает, что процесс адаптации Килиана Мбаппе завершился.

«Я думаю, что период его адаптации закончился, он более мотивирован, более рад быть здесь.

Ему нужно было адаптироваться, но теперь все позади», – сказал тренер «Реала».

У Мбаппе 9 голов в 15 матчах Ла Лиги. Статистика француза доступна здесь.

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКарло Анчелотти
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Килиан Мбаппе: «Верю в Бога, у него на каждого есть план. Я встретил правильных людей в нужное время и теперь должен открыть врата для других детей»
16вчера, 19:25
Винисиус – лучший игрок мира на данный момент по версии GiveMeSport. Салах – 2-й, Родри – 3-й, Мбаппе выше Беллингема, Месси – 10-й
76вчера, 17:13
Родри признан игроком года по версии The Guardian. Винисиус – 2-й, Ямаль – 4-й, Мбаппе – 10-й
57вчера, 15:41
Мбаппе исполнилось 26 лет. «Реал», «ПСЖ», сборная Франции и «Монако» поздравили форварда
38вчера, 12:04
Рекомендуем
Главные новости
Карло Анчелотти: «2024-й для «Реала» оцениваю на 5+. Прошу Санта-Клауса, чтобы в 2025-м меня больше не критиковали»
8 минут назад
Черданцев о низкой результативности Соболева: «В «Спартаке» играл в один футбол, в «Зените» – другой. Много игроков высокого класса не сразу находят себя в новой команде»
526 минут назад
Мартинес сказал, что завершит карьеру, если Аргентина выиграет 2-й ЧМ подряд: «Я не стар еще, мне только исполнилось 32»
1537 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» против «Атлетико», «Хетафе» – «Мальорка», «Реал» сыграет с «Севильей» в воскресенье
2551 минуту назадLive
«Астон Вилла» – «Манчестер Сити». 1:0 – Дуран забил! Онлайн-трансляция
30сегодня, 12:47Live
Ассамблея «Барсы» ратифицировала договор с Nike. За – 419 голосов, против – 27
7сегодня, 12:44
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Виллы», «Арсенал» против «Пэлас», «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
211сегодня, 12:30Live
Александр Мостовой: «Спартак» станет чемпионом со Станковичем, если ему не будут мешать. Сразу говорил, что Деян – футбольный человек»
31сегодня, 11:58
Жоан Лапорта: «Контракт «Барсы» с Nike – лучший в истории футбола. Мы возвращаемся на передовые позиции в мире»
30сегодня, 11:44
Пеп считает, что у «Ман Сити» нет шансов на титул АПЛ: «У нас нет игроков и стабильности»
127сегодня, 10:47
Ко всем новостям
Последние новости
Свищев о словах генсека РФС, что некоторые страны не против возвращения России: «Говорят в лицо одно, клянутся в любви, а делают наоборот. Россия стала самодостаточной, РПЛ интересная»
453 минуты назад
Тороп – лучший игрок ЦСКА в ноябре – декабре. Он ни разу не пропустил в трех матчах на отрезке
3сегодня, 12:32
Александр Гацкан: «Критика в адрес Соболева незаслуженна. Ему нужно притереться к «Зениту». Во второй части сезона он будет смотреться поинтереснее»
11сегодня, 11:30
Погба о сроке для брата и друзей детства за его похищение и вымогательство: «Здесь нет победителя. Теперь сосредоточусь на возвращении в футбол»
5сегодня, 11:17
Дзюба сыграл за «Спартак» на турнире выпускников академии
8сегодня, 10:58
Глушаков не возглавит «Химки-2», в клубе его не видят в этой роли. При нем команда провела два просмотровых матча
3сегодня, 10:25
Пеп о зимних трансферах «Ман Сити»: «Мы не фанаты этого, но сейчас особые обстоятельства. Посмотрим»
11сегодня, 09:45
Умер чемпион мира 1966 года Джордж Истхэм. Экс-форварду «Арсенала» было 88
4сегодня, 09:17
Гильермо Абаскаль: «Никогда не терял связь с Промесом. Уважаю его за то, что он дал «Спартаку» и мне как капитан»
20сегодня, 08:52
Рубен Семеду: «Разница между Катаром и Европой – в безопасности. В Дохе семья спокойна, можно делать то, что тебе нравится»
9сегодня, 08:43
Рекомендуем