Мартинес сказал, что завершит карьеру, если Аргентина выиграет 2-й ЧМ подряд: «Я не стар еще, мне только исполнилось 32»

Эмилиано Мартинес завершит карьеру, если Аргентина выиграет ЧМ-2026.

Вратарь «Астон Виллы» вместе со сборной Аргентины стал победителем ЧМ-2022.

«Есть ли команда, которая выиграла два чемпионата мира подряд?» – спросил вратарь в видео сборной Аргентины . «Двукратный чемпион?» – уточнили Энцо Фернандес и Алексис Мак Аллистер .

«Я завершу карьеру, я вам обещаю. Сегодня я заявляю вам, что завершу карьеру. Завершу после [второго подряд победного] чемпионата мира», – признался вратарь.

«Ты уже старый, Дибу. Чего ты хочешь?» – пошутил Мак Аллистер. Эмилиано ответил: «Нет, мне только что исполнилось 32 года, друг, мне будет 33 года на чемпионате мира. Засранец, я начал играть в 30, чего ты хочешь? Я завершаю карьеру в 33».