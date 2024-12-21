Мартинес сказал, что завершит карьеру, если Аргентина выиграет 2-й ЧМ подряд: «Я не стар еще, мне только исполнилось 32»
Эмилиано Мартинес завершит карьеру, если Аргентина выиграет ЧМ-2026.
Вратарь «Астон Виллы» вместе со сборной Аргентины стал победителем ЧМ-2022.
«Есть ли команда, которая выиграла два чемпионата мира подряд?» – спросил вратарь в видео сборной Аргентины. «Двукратный чемпион?» – уточнили Энцо Фернандес и Алексис Мак Аллистер.
«Я завершу карьеру, я вам обещаю. Сегодня я заявляю вам, что завершу карьеру. Завершу после [второго подряд победного] чемпионата мира», – признался вратарь.
«Ты уже старый, Дибу. Чего ты хочешь?» – пошутил Мак Аллистер. Эмилиано ответил: «Нет, мне только что исполнилось 32 года, друг, мне будет 33 года на чемпионате мира. Засранец, я начал играть в 30, чего ты хочешь? Я завершаю карьеру в 33».
Опубликовано: Sports
Источник: Eltrecetv.com.ar
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем