Мартинес об ударе Коло-Муани в финале ЧМ-2022: «Я делал сэйвы и покруче, но ни один из них не был настолько важным. В тот момент я молился: «Пусть мяч прилетит мне в лицо»

Эмилиано Мартинес вспомнил свой сэйв в финале ЧМ-2022.

При счете 3:3 в конце второго экстра-тайма финала чемпионата мира вратарь сборной Аргентины отбил удар форварда Франции Рандаля Коло-Муани, вышедшего один на один с Мартинесом . В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина (4:2).

«Это было великолепно, просто великолепно. Я понял, что это было что-то великое. Клянусь, я делал сэйвы и покруче, но ни один из них не был настолько важным, как этот.

В тот момент я молился: «Пожалуйста, пусть мяч прилетит мне в лицо». Когда Конате сделал пас, я сказал себе: «Ота (Никлас Отаменди – защитник сборной Аргентины – Спортс”) не успеет, Ота не дотянется». Из-за того, что я не доверился защите, я был готов к удару.

Если бы я выбежал вперед, все закончилось бы, как в случае с голом Анхелито (Анхеля Ди Марии в финале Кубка Америки 2021 – Спортс”) Эдерсону. Я встал прямо перед ним, по диагонали, и широко расставил ноги», – сказал вратарь сборной Аргентины.