Папу Гомес о допинге: «Часто шутил, что если выиграю ЧМ, больше не буду играть. Я выиграл, и меня отстранили. Нужно быть аккуратнее с желаниями, жизнь возвращает их по-своему»
Запрещенное вещество в организме Гомеса было обнаружено в ноябре 2022 года, за несколько дней до старта победного для Аргентины чемпионата мира. Тогда на тренировку «Севильи» пришли представители антидопингового контроля и взяли анализы у Гомеса.
По версии футболиста, за несколько дней до тестирования он плохо себя чувствовал. Из-за этого ночью он без консультации с клубными врачами принял сироп одного из своих детей.
На ЧМ-2022 Гомес сыграл дважды – против Саудовской Аравии (1:2) в группе и против Австралии (2:1) в матче 1/8 финала. Его двухлетнее отстранение не повлияло на результаты турнира, так как наказание вступило в силу позднее.
– Есть ли какие-то моменты, которые вы хотели бы стереть из памяти?
– Да, очевидно, проще всего было бы сказать: зачем я выпил этот сироп? Или же я просто забыл предупредить доктора, что принял этот сироп от кашля. Но я всегда говорю, что у всего есть причина.
Я часто шутил: «Если выиграю чемпионат мира, больше не буду играть в футбол». И я выиграл чемпионат, поиграл еще несколько месяцев, и меня отстранили.
Нужно быть очень аккуратным с желаниями, потому что жизнь всегда может вернуть их вам по-своему. Так что, к счастью, сегодня я здесь и снова наслаждаюсь футболом, – сказал Гомес.
Аргентинец находится без клуба с июля этого года.
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