Ассамблея «Барсы» ратифицировала договор с Nike. За – 419 голосов, против – 27

Ассамблея «Барселоны» ратифицировала контракт с Nike.

За утверждение контракта отдали 419 голосов, против – 27. Контракт «Барсы» и Nike, таким образом, ратифицировали.

Сообщалось , что «Барса» заключила с Nike договор на 10 лет и будет получать в среднем 140 млн евро за сезон. Mundo Deportivo писала , что «Барса» получит более 1,7 млрд евро за следующие 14 лет (4 года действующего контракта + 10 нового), а клубу также начислят подписной бонус в 158 млн.

Жоан Лапорта: «Контракт «Барсы» с Nike – лучший в истории футбола. Мы возвращаемся на передовые позиции в мире»