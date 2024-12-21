Ассамблея «Барсы» ратифицировала договор с Nike. За – 419 голосов, против – 27
Ассамблея «Барселоны» ратифицировала контракт с Nike.
За утверждение контракта отдали 419 голосов, против – 27. Контракт «Барсы» и Nike, таким образом, ратифицировали.
Сообщалось, что «Барса» заключила с Nike договор на 10 лет и будет получать в среднем 140 млн евро за сезон. Mundo Deportivo писала, что «Барса» получит более 1,7 млрд евро за следующие 14 лет (4 года действующего контракта + 10 нового), а клубу также начислят подписной бонус в 158 млн.
Жоан Лапорта: «Контракт «Барсы» с Nike – лучший в истории футбола. Мы возвращаемся на передовые позиции в мире»
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Барсы» в X
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