«Барселона» получит более 1,7 млрд евро по контракту с Nike за 14 лет. Подписной бонус – 158 млн
«Барселона» получит более 1,7 млрд евро по контракту с Nike.
Каталонский клуб и американская компания близки к подписанию нового соглашения. Стороны продлят контракт еще на 10 лет.
Договор включает в себя подписной бонус в размере 158 миллионов евро.
Эта сумма должна быть пропорционально распределена по годам действия соглашения. Срок контракта составит 14 лет: 4 года текущего контракта (до 2028 года) и 10 лет нового соглашения (с 2028 по 2038 года). Таким образом, выплата составит примерно 11,28 миллиона евро за сезон.
В общей сложности новый договор принесет «Барселоне» более 1,7 миллиарда евро за весь срок действия соглашения, а в среднем клуб получит 127 миллионов евро за каждый сезон.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
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