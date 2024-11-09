«Барселона» получит более 1,7 млрд евро по контракту с Nike за 14 лет. Подписной бонус – 158 млн

«Барселона» получит более 1,7 млрд евро по контракту с Nike.

Каталонский клуб и американская компания близки к подписанию нового соглашения. Стороны продлят контракт еще на 10 лет.

Договор включает в себя подписной бонус в размере 158 миллионов евро.

Эта сумма должна быть пропорционально распределена по годам действия соглашения. Срок контракта составит 14 лет: 4 года текущего контракта (до 2028 года) и 10 лет нового соглашения (с 2028 по 2038 года). Таким образом, выплата составит примерно 11,28 миллиона евро за сезон.

В общей сложности новый договор принесет «Барселоне» более 1,7 миллиарда евро за весь срок действия соглашения, а в среднем клуб получит 127 миллионов евро за каждый сезон.