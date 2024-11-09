«Барса» объявила о продлении контракта с Nike. Сделка может принести клубу более 1,7 млрд евро за весь срок

«Барселона» объявила о продлении контракта с Nike.

Стороны подписали многолетнее соглашение, сообщили в каталонском клубе. Также там уточнили, что договор начнет действовать с этого сезона и создаст новую модель совместного стратегического партнерства между двумя организациями.

Сообщалось , что «блауграна» заключит с компанией договор на 10 лет и будет получать в среднем 140 млн евро за сезон. Mundo Deportivo писал , что «Барса» получит более 1,7 млрд евро за следующие 14 лет (4 года действующего контракта + 10 нового), а клубу также начислят подписной бонус в 158 млн.

«Барселона» и Nike сотрудничают с 1998 года.