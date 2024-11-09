«Барса» объявила о продлении контракта с Nike. Сделка может принести клубу более 1,7 млрд евро за весь срок
«Барселона» объявила о продлении контракта с Nike.
Стороны подписали многолетнее соглашение, сообщили в каталонском клубе. Также там уточнили, что договор начнет действовать с этого сезона и создаст новую модель совместного стратегического партнерства между двумя организациями.
Сообщалось, что «блауграна» заключит с компанией договор на 10 лет и будет получать в среднем 140 млн евро за сезон. Mundo Deportivo писал, что «Барса» получит более 1,7 млрд евро за следующие 14 лет (4 года действующего контракта + 10 нового), а клубу также начислят подписной бонус в 158 млн.
«Барселона» и Nike сотрудничают с 1998 года.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Барселоны»
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