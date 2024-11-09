  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» объявила о продлении контракта с Nike. Сделка может принести клубу более 1,7 млрд евро за весь срок
23

«Барса» объявила о продлении контракта с Nike. Сделка может принести клубу более 1,7 млрд евро за весь срок

«Барселона» объявила о продлении контракта с Nike.

Стороны подписали многолетнее соглашение, сообщили в каталонском клубе. Также там уточнили, что договор начнет действовать с этого сезона и создаст новую модель совместного стратегического партнерства между двумя организациями.

Сообщалось, что «блауграна» заключит с компанией договор на 10 лет и будет получать в среднем 140 млн евро за сезон. Mundo Deportivo писал, что «Барса» получит более 1,7 млрд евро за следующие 14 лет (4 года действующего контракта + 10 нового), а клубу также начислят подписной бонус в 158 млн.

«Барселона» и Nike сотрудничают с 1998 года.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Барселоны»
logoБарселона
logoЛа Лига
бизнес
logoNike
игровая форма
logoстиль
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» получит более 1,7 млрд евро по контракту с Nike за 14 лет. Подписной бонус – 158 млн
60сегодня, 09:01
«Барса» опасается, что не сможет зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора с января. Доходы от сделок с Nike и Libero могут задержаться
5431 октября, 18:19
Лапорта о партнерстве с Nike: «Это лучший контракт в мире футбола. Могли подписать в августе, но «Барса» получила еще более выгодное предложение, и Nike его повторила»
3417 октября, 22:06
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат России. «Динамо» играет с «Пари НН», «Ростов» – «Химки», «Локомотив» победил «Факел»
3667 минут назад
«Реал» одержал крупнейшую победу в сезоне после двух поражений
1726 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Брайтона», «Ливерпуль» против «Виллы», «Челси» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
2133 минуты назадLive
«Реал» разгромил «Осасуну» – 4:0! Винисиус сделал хет-трик, у Лунина ассист, Милитао, Родриго и Васкес травмировались
16137 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» забил 4 гола «Осасуне», «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в воскресенье
16537 минут назад
«Золотой мяч» Винисиусу!» Болельщики «Реала» поддержали вингера после хет-трика «Осасуне»
2945 минут назад
У Винисиуса 9 голов в 6 последних матчах после хет-трика «Осасуне». В Ла Лиге – 8+4 в 12 играх
37сегодня, 14:33
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Санкт-Паули», «Байер» играет с «Бохумом» на выезде, «Майнц» против «Боруссии» Дортмунд
6сегодня, 14:30Live
Три игрока «Реала» травмировались в 1-м тайме матча с «Осасуной». Васкеса заменили в перерыве
10сегодня, 14:19
Мэр Амстердама о нападении на фанатов «Маккаби»: «Серьезная угроза для еврейской культуры. Заставляет вспоминать о погромах, это всплеск антисемитизма»
93сегодня, 14:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Ростов» – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
5сегодня, 04:28
Гол Агаларова на 91-й принес «Динамо» Махачкала 3 очка в игре с «Оренбургом» – 2:1. Гости не побеждают 14 матчей подряд в РПЛ
48 минут назад
Батраков первым набрал 100 очков в фэнтези РПЛ. У полузащитника 10+6 в 15 турах
15 минут назадФэнтези
«Майнц» – «Боруссия» Дортмунд. 2:1 – Буркардт забил на 3-й добавленной к первому тайму, Джан удален на 27-й! Онлайн-трансляция
215 минут назадLive
Защитник «Локо» Ненахов: «Дверь сборной я для себя закрыл. Если во мне не нуждаются – пусть справляются сами»
1315 минут назад
Джан получил прямую красную за фол на Соне на 27-й минуте матча с «Майнцем»
124 минуты назадФото
«Страсбур» – «Монако». Эмболо играет. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
34 минуты назад
У Винисиуса 4-й хет-трик за «Реал». Три из них сделаны в 2024-м
4536 минут назад
«Санкт-Паули» – «Бавария». 0:1 – Мусиала открыл счет. Онлайн-трансляция
440 минут назадLive
«Бохум» – «Байер». 0:1 – Шик забил. Онлайн-трансляция
45 минут назадLive